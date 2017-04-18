Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Реактор1 : 6Красная Армия
Баскетбол  ЦСКА37 : 37Баскония
Футбол  Лестер Сити- : -Атлетико
Футбол  Метц0 : 2ПСЖ
Хоккей  Чехия (U-18)0 : 0Россия (U-18)
Футбол  Реал- : -Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ФИФА поздравила московский «Спартак» с 95-летием

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) поздравила московский «Спартак» с 95-летием в своем официальном аккаунте в Twitter.

«С днем рождения, «Спартак» Москва», - говорится в сообщении организации.

Напомним, столичный клуб был основан 18 апреля 1922 года.

«Спартак» после 23-х туров лидирует в чемпионате России, опережая ЦСКА на 10 очков.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дино Дзофф: Каррера сделал правильный выбор, не поехав в «Челси» с КонтеБывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф прокомментировал успехи главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на посту наставника красно-белых.«Дзюба усилил бы «Спартак», но дорога в команду ему заказана»«Дзюба усилил бы «Спартак», но дорога в команду ему заказана»Известный в прошлом теннисист Андрей Чесноков – об игре и лидерстве «Спартака».«А когда я умру, мне поставят на могиле спартаковский флаг»«А когда я умру, мне поставят на могиле спартаковский флаг»«Советский спорт» вспоминает самых известных актеров-болельщиков «Спартака», ушедших из жизни за 15 лет без титулов.Андрей Чесноков: Дзюба обижен на «Спартак», потому и выходит с особым настроемИзвестный в прошлом теннисист Андрей Чесноков рассказал, почему Артем Дзюба так хорошо играет против «Спартака».Станислав Черчесов: Очень хочется, чтобы «Спартак» сделал последний шаг на пути к чемпионствуГлавный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о перспективах «Спартака» в еврокубках.Массимо Каррера: Сегодня мы поздравим «Спартак», а празднования придержим до конца сезонаГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил клуб с 95-летним юбилеем.Вилков рассудит «Ростов» и «Спартак», Безбородов – «Уфу» и ЦСКАНазначены арбитры и инспекторы на матчи 24-го тура премьер-лиги, сообщает официальный сайт РФС.«Спартак» оформит чемпионство на стадионе ЦСКА? Расклад на финиш«Спартак» оформит чемпионство на стадионе ЦСКА? Расклад на финишМы прикинули, в каком туре команда Массимо Карреры станет недосягаемой для преследователей.Сегодня – 95, завтра – 82, в мае - 133… Сколько «Спартаку» лет на самом деле?Сегодня – 95, завтра – 82, в мае - 133… Сколько «Спартаку» лет на самом деле?Многие называют российский футбол бессмысленным и беспощадным. Поверьте, так исторически сложилось.Сергей Шавло: «Ростов» - команда зубастая, со «Спартаком» будет битьсяБывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло оценил шансы красно-белых на чемпионство.Александр Спивак: Дело не в Луческу, проблема в игрокахБывший футболист «Зенита» Александр Спивак считает, что проблемы питерского клуба связаны не только с главным тренером Мирчей Луческу.Кого хотел «Спартак», кто – уже чемпион? Разберись в лучшей молодежи мира [тест]Кого хотел «Спартак», кто – уже чемпион? Разберись в лучшей молодежи мира [тест]Кто из них самый молодой капитан в истории ЛЧ, а кем интересовался «Спартак»? Проверь, в курсе ли ты, кто есть кто.Все билеты на матч «Ростов» - «Спартак» проданыНа матче 24-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» ожидается аншлаг.Промес поздравил «Спартак» с 95-летием (видео)Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поздравил столичный клуб с днем рождения.«Спартак» хочет продлить контракт с Ребровым до 2020 года«Спартак» хочет продлить контракт с вратарем Артемом Ребровым.ФИФА: Стадион в Петербурге выглядит великолепноФИФА в своем аккаунте в твиттере опубликовала фотографию стадиона «Санкт-Петербург арена».Михаил Грушевский: Чемпионство «Спартака» описано фразой ЧерномырдинаИзвестный артист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал возможное чемпионство «Спартака» в РФПЛ.Сергей Мигицко: «Спартак» давно не был чемпионом. Понимаю радость его болельщиковНародный артист России Сергей Мигицко в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).Денис Глушаков: Уже не обращаю внимания на моменты «Зенита», где они обвиняют судействоКапитан «Спартака» Денис Глушаков после матча 23-го тура чемпионата России против «Зенита» поделился мнением о судействе в РФПЛ.Выход «Тосно» в РФПЛ откладывается из-за СКА, «Зенита» и «Спартака»Выход «Тосно» в РФПЛ откладывается из-за СКА, «Зенита» и «Спартака»Вторая команда сине-бело-голубых проиграла армейцам из Хабаровска, а тосненцы не смогли победить красно-белых из Нальчика.
Футбол
ФИФА поздравила московский «Спартак» с 95-летием
Бокс
Алоян проведет дебютный бой на профессиональном ринге 11 мая в Кемерово
Футбол
Луис Энрике – фанатам «Барселоны»: Не уходите на 80-й минуте, вы пропустите кое-что важное
Футбол
Джорджио Кьеллини: Игроки «Барселоны» напоминают акул. Если они почуют кровь, то «Ювентусу» конец
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
ФИФА
ФИФА