Международная федерация футбола (ФИФА) поздравила московский «Спартак» с 95-летием в своем официальном аккаунте в Twitter.

«С днем рождения, «Спартак» Москва», - говорится в сообщении организации.

🎉🔴⚪️ Happy 95th birthday to Spartak Moscow!



Last year, @FIFAWorldCup Magazine profiled the club



Watch🎥➡️