ФИФА поздравила московский «Спартак» с 95-летием
Международная федерация футбола (ФИФА) поздравила московский «Спартак» с 95-летием в своем официальном аккаунте в Twitter.
«С днем рождения, «Спартак» Москва», - говорится в сообщении организации.
🎉🔴⚪️ Happy 95th birthday to Spartak Moscow!— FIFA.com (@FIFAcom) 18 апреля 2017 г.
Last year, @FIFAWorldCup Magazine profiled the club
Watch🎥➡️ https://t.co/CszWmHofBL pic.twitter.com/xTKBoHjO3f
Напомним, столичный клуб был основан 18 апреля 1922 года.
«Спартак» после 23-х туров лидирует в чемпионате России, опережая ЦСКА на 10 очков.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически