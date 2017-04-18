Ахмедов заявил, что его трансфер в чемпионат Китая состоялся после разговора с Шалимовым

Бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов, который ныне выступает за китайский «Шанхай СИПГ», рассказал, как состоялся его уход из российского клуба, а также высказался о выступлении «быков» под руководством Игоря Шалимова.

«В Россию не вернусь. Еще два-три года поиграю в Китае – и поеду домой. Пора. За те несколько месяцев, что Шалимов руководил командой, мы с ним общались всего раз. Во время этой встречи тренер сказал: «В середине поля для тебя места нет. Без шансов».

Наверное, ему не понравился мой стиль игры в середине поля. Что тут сказать? У каждого тренера свое видение футбола. При Шалимове я почти не играл на своем месте. Меня выпускали то слева, то справа, и я приносил куда меньше пользы, чем мог бы. Я центральный полузащитник! На фланге моя эффективность снижается раза в два. После этого разговора с тренером я и решил уйти. Просто проанализировал ситуацию и понял, что в 2017 году ничего для меня в «Краснодаре» не изменится.

Сам я не очень пристально слежу за играми команды, но знакомые говорят: получается не слишком хорошо. Этот «Краснодар» играет уже совсем в другой футбол, но команда, убежден, все еще держится на фундаменте, который заложил Кононов. Что будет в следующем сезоне при нынешнем тренере – большой вопрос. В любом случае желаю «Краснодару» только всего наилучшего. Сергей Николаевич Галицкий очень много делает для российского футбола, он достоин того, чтобы его команда становилась чемпионом и выходила в финал Лиги Европы. Когда стало ясно, что уйду из команды, в первую очередь связался с Сергеем Николаевичем и поблагодарил его за все. Это он пригласил меня в «Краснодар». Я знаю, что ему нравилась моя игра. Приятно было поработать с таким человеком», – цитирует полузащитника Еженедельник «ФУТБОЛ».