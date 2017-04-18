Сегодня Монтелла встретится с представителями «Милана» и обсудит новый контракт

Новые владельцы «Милана» считают, что клуб должен сохранить в своих рядах итальянского специалиста Винченцо Монтеллу.

Как сообщает Sky Sports, сегодня наставник «россонери» проведет встречу с менеджерами Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли в штаб-квартире клуба.

При этом источник уверяет, что стороны обсудят трансферную политику «Милана» на грядущее лето.

Напомним, 42-летний Монтелла встал у руля команды 26 июня 2016 года. На данный момент «Милан» под его руководством занимает 6 место в таблице серии а, набрав 58 баллов.

Отметим, что под руководством этого тренера «Милан» выиграл Суперкубок Италии, обыграв туринский «Ювентус».