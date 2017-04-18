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Дино Дзофф: Каррера сделал правильный выбор, не поехав в «Челси» с Конте

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший голкипер «Ювентуса» и сборной Италии Дино Дзофф прокомментировал успехи главного тренера «Спартака» Массимо Карреры на посту наставника красно-белых.

- Я не очень в курсе подробностей того, почему Каррера не поехал в «Челси» вместе с Конте, однако могу сказать, что в итоге Массимо сделал правильный выбор, начав сольную карьеру. Сейчас он является тренером сильнейшей команды в одном из сложнейших европейских чемпионатов. Важно, чтобы Массимо смог выиграть золотые медали - это поможет ему прогрессировать дальше.

В Италии не пишут больших статей об успехах Массимо, но я все равно слежу за ним. Такой учитель, как Конте, внес большой вклад в развитие Карреры. Очень хорошо, что он стал сразу показывать хорошие результаты, работая самостоятельно, - приводит слова Дзоффа ТАСС.

Напомним, что после этой игры «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом».

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