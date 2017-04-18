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Хэмилтон лидирует в первый день тестов в Бахрейне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первый день тестов, которые проходят в Бахрейне.

Британец проехал по трассе 97 кругов, на лучшем из них показав результат 1 минута 31,358 секунды.

Второе время у резервного пилота «Феррари» Антонио Джовинацци. Замкнул тройку австралиец Даниэль Риккардо на «Ред Булл».

Тесты
Сахир (Бахрейн)
Первый день

1. Л.Хэмилтон («Мерседес») - 1:31.358
2. А.Джовинацци («Феррари») - 1:31.984
3. Д.Риккардо («Ред Булл») - 1:32.349
4. Р.Грожан («Хаас») - 1:32.452
5. Ф.Масса («Уильямс») - 1:32.509
6. Н.Хюлкенберг («Рено») - 1:33.624
7. Л.Стролл  («Уильямс»)- 1:33.729
8. Ш.Гелаэль («Торо Россо») - 1:33.885

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