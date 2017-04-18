Икер Касильяс: Хочу, чтобы «Реал» победил «Барселону», команда Зидана заслужила чемпионский титул своей игрой

Бывший капитан мадридского «Реала» Икер Касильяс, который ныне выступает за «Порту», поделился ожиданиями от матча «сливочных» против «Барселоны», а также прокомментировал свое будущее в сборной Испании.

«Хочу, чтобы Мадрид обыграл Барселону, поскольку эта команда заслуживает чемпионский титул. Думаю, поражение навредит каталонцам, куда больше, чем команде Зинедина Зидана. Что касается моих выступлений за сборную Испании, то сдаваться я не собирался и не собираюсь», – приводит слова Касильяса интернет-портал Goal.

Напомним, «Реал» и «Барселона» встретятся в Мадриде 23 апреля на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Игра состоится в рамках 33-го тура испанской примеры.

Ранее тренерский штаб национальной команды не вызвал Касильяса на матчи сборной в рамках квалификации ЧМ-2018.