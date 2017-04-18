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Томас Тухель: «Боруссия» в силах победить «Монако» с разницей в два мяча

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча ¼ финала Лиги чемпионов с «Монако.

- Мы должны показать хорошую игру, и я уверен, что мы способны на это. Мы привезли сюда сильную команду, которая в силах победить с разницей в два мяча. Мы готовы к игре, думаем только о ней. Знаем, что будет тяжело, но мы верим в себя. 

Мы хорошо продвигаемся вперед по турнирной сетке Лиги чемпионов и надеемся продолжить борьбу в турнире. Во втором тайме первого матча мы доминировали по всем показателям. Я настроен очень оптимистично, поскольку знаю нашу силу. Пусть даже нам противостоит очень солидный соперник.

Мы должны нащупать необходимый баланс между атакой и обороной. Наша команда любит атаковать, и мы постараемся создать максимально много голевых моментов. Чего нам стоит избежать, так это длинных разрезающих передач на нашу половину, как было в случае с третьим пропущенным голом в Дортмунде. А атаковать мы будем с первой до последней минуты, - передает слова наставника «Боруссии» официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче подопечные Тухеля уступили со счетом 2:3. Отетная встреча пройдет в Монако 19 апреля.

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