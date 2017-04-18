«Реал» – «Бавария». Стартовые составы
Стал известен стартовый состав «Баварии» на выездной матч с мадридским «Реалом» в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
«Бавария»: Нойер, Хуммельс, Тьяго, Рибери, Левандовски, Роббен, Алонсо, Боатенг, Лам, Видаль, Алаба.
Запасные: Ульрайх, Бернат, Киммих, Коста, Рафинья, Коман, Мюллер.
«Реал»: Навас, Карвахаль, Начо, Серхио Рамос, Марсело, Каземиро, Кроос, Модрич, Иско, Бензема, Роналду.
Запасные: Касилья, Хамес, Ковачич, Васкес, Асенсио, Мората, Данило.
Unsere Aufstellung gegen Real! 🔴⚪️ #packmas #RMAFCB pic.twitter.com/izqxJg1dtf— FC Bayern München (@FCBayern) 18 апреля 2017 г.
Напомним, встреча между командами состоится сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 21.45 мск.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция