Марко Ройс: Ситуация в противостоянии с «Монако» по-прежнему «50 на 50»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Монако.

- По моему мнению, ситуация по-прежнему «50 на 50». Результат первого матча говорит не в нашу пользу, но у нас есть характер, чтобы изменить положение дел. У нас хорошая команда, хорошие шансы. Я верю в нас. В этом сезоне мы много раз показывали, что можем играть все 90 минут на одном стабильно высоком уровне. В Лиге чемпионов недостаточно отыграть хорошо всего один час, - передает слова Ройса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче дортмундская «Боруссия» на своем поле уступила со счетом 2:3. Ответная встреча пройдет в Монако 19 апреля.