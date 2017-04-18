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СКА провел чемпионский матч в Ледовом дворце

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

18 апреля в Петербурге прошло чествование СКА – обладателя Кубка Гагарина-2017.

Был проведен товарищеский матч между командами СКА (белые) и СКА (синие), в составе которых играли хоккеисты, тренеры, представители руководства СКА, жены и дети игроков петербургского клуба.

Встреча завершилась со счетом 13:13. Также армейцам вручили Кубок чемпионов России за победу в регулярном чемпионате КХЛ.

Напомним, СКА в пятом матче финальной серии обыграл «Металлург» со счетом 5:3. На шайбы Оскара Осалы, Виктора Антипина и Ярослава Косова петербуржцы ответили точными бросками Никиты Гусева, Александра Барабанова, Евгения Дадонова, Ильи Ковальчука и Сергея Плотникова. 

Счет в серии 4-1 в пользу СКА, петербургский клуб стал обладателем Кубка Гагарина. Для армейцев это второй трофей за три года.

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