«Лестер» – «Атлетико». Стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Лестера» и мадридского «Атлетико» на ответный матч в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.
«Лестер»: Шмейхель, Дринкуотер, Морган, Варди, Олбрайтон, Симпсон, Оказаки, Ндиди, Марез, Фухс, Беналуан.
Запасные: Цилер, Чилвелл, Муса, Кинг, Амарти, Грей, Ульоа
«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Коке, Гризманн, Ньигес, Карраско, Габи, Савич, Хуанфран, Хименес.
Запасные: Мойя, Торрес, Корреа, Лукас, Гамейро, Томас, Гайтан.
Напомним, игра между командами состоится сегодня на домашней арене «лис» и стартует в 21.45 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
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