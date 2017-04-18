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«Лестер» – «Атлетико». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Лестера» и мадридского «Атлетико» на ответный матч в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов.

«Лестер»: Шмейхель, Дринкуотер, Морган, Варди, Олбрайтон, Симпсон, Оказаки, Ндиди, Марез, Фухс, Беналуан.

Запасные: Цилер, Чилвелл, Муса, Кинг, Амарти, Грей, Ульоа

«Атлетико»: Облак, Годин, Луис, Коке, Гризманн, Ньигес, Карраско, Габи, Савич, Хуанфран, Хименес.

Запасные: Мойя, Торрес, Корреа, Лукас, Гамейро, Томас, Гайтан.

Напомним, игра между командами состоится сегодня на домашней арене «лис» и стартует в 21.45 мск, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

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