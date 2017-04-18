«Лестер» – «Атлетико». Стартовые составы

Давид Алаба: Еще ничего не кончено, «Баварии» нужно показать смелость и веру в свои силы

Защитник «Баварии» Давид Алаба рассказал об ожиданиях перед ответным матчем ¼ финала Лиги чемпионов с «Реалом».