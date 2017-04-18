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ФИФА открыла голосование, которое определит девиз сборной России на Кубке конфедераций

Источник:  ФИФА (FIFA)Комментарии

На официальном сайте международной федерации футбола (ФИФА) стартовал заключительный этап голосования, в результате которого будет определен девиз сборной России на Кубке конфедераций.

В финальную стадию попало 24 девиза — по три для каждой из команд-участниц. Болельщикам российской команды предложено выбрать из трех вариантов: «Будь верен своей команде!», «Будущие победы принадлежат тем, кто верит в свои мечты!», «Россия! Только вперед! Мы в тебя верим! Победа нас ждет!»

Добавим, что голосование продлится до 2 мая 2017 года.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи турнира примут четыре города: Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. Сборная России в группе A встретится с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой. В группе B сыграют Германия, Камерун, Чили и Австралия.

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