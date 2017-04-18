Московское «Динамо» обыграло одноклубниц из Казани и сравняло счет в серии

Тренер ЖВК «Динамо» (Москва): Девчонки действительно хотели играть только на победу в Кубке России, но что-то где-то нас подломило

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Панченко прокомментировал поражение своей команды от казанского «Динамо» в финале Кубка России.