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Московское «Динамо» обыграло одноклубниц из Казани и сравняло счет в серии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки московского «Динамо» одержали домашнюю победу над одноклубницами из Казани со счетом (3:0).

Отметим, что накануне коллектив из столицы России уступил своему сопернику со счетом 0:3 (18:25, 19:25, 18:25). Таким образом, счет в серии стал равным – 1:1.

Следующая игра между командами состоится 28 апреля, а заключительный матч намечен на 29 апреля. Обе игры состоятся в Казани, а пятый матч (если понадобится) команды проведут 2 мая в Москве.

Волейбол
Чемпионат России
Женщины. Суперлига
Финальная серия
Вторая игра

«Динамо» (Москва)«Динамо» (Казань)3:0 (25:20, 25:17, 25:20)

Счет в серии: 1-1

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