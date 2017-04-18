Дубль Матюиди принес победу «ПСЖ» в матче против «Метца»
Футболисты «Пари Сен-Жермен» в гостях переиграли «Метц» в рамках 31-го тура чемпионата Франции со счетом 3:2.
На 33-й минуте встречи счет в матче открыл нападающий ПСЖ Эдинсон Кавани. Спустя три минуты полузащитник гостей Блез Матюиди удвоил преимущество парижан. Отметим, что в обоих голах своим партнерам ассистировал бразильский защитник Максвелл. На 78-й минуте игры полузащитник хозяев Ян Жуффр отквитал один гол. На 88-й минуте Шейк Диабате сравнял счет в матче. Однако на третьей минуте компенсированного времени Блез Матюиди оформил дубль и установил окончательный счет во встрече.
После этой игры «ПСЖ» набрал 77 очков и догнал в турнирной таблице лидирующий в чемпионате «Монако». «Метц», имея в активе 36 очков, занимает 15 место.
В следующем туре 22 апреля «ПСЖ» на своем поле примет «Монпелье». В тот же день «Метц» в гостях сыграет с «Лорьяном».
Матч
Голы
Кавани 33 (0:1). Матюиди 36 (0:2). Жуффре 79 (1:2). Диабате 88 (2:2). Матюиди 90 (2:3).
Состав
Метц: Кавашима, Бишевац, Филиппс, Ривьер, Диань, Милан, Дукур (Жуффре, 76), Лейен (Сарр, 63), Эрдинч (Диабате, 72), Нгуэтт
ПСЖ: Трапп, Максвелл, Кимпембе, Менье, Маркиньос, Матюиди, Мотта, Ди Мария (Пасторе, 61), Верратти, Кавани, Лукас (Гедеш, 76)
Предупреждения:
Судья:
Йоан Амель (Франция)
Место и дата
18 апреля 19:30, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция