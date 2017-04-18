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Илья Абаев перешел в «Краснодар» на правах аренды

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Вратарь «Локомотива» Илья Абаев переходит в «Краснодар» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.

В текущем сезоне 35-летний Абаев сыграл за «Локомотив» всего один матч в РФПЛ, в котором пропустил один мяч

Ранее «Краснодар» получил разрешение на переход футболиста вне заявочного периода.

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