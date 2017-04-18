Илья Абаев перешел в «Краснодар» на правах аренды
Вратарь «Локомотива» Илья Абаев переходит в «Краснодар» на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт железнодорожников.
⚠️ Илья Абаев перешёл в «Краснодар» на правах аренды до конца сезона https://t.co/rBcAT16B6Y— ФК Локомотив (@fclm_official) 18 апреля 2017 г.
В текущем сезоне 35-летний Абаев сыграл за «Локомотив» всего один матч в РФПЛ, в котором пропустил один мяч
Ранее «Краснодар» получил разрешение на переход футболиста вне заявочного периода.
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