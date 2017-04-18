UFC собирается предложить Рашиду Магомедову новый контракт

На турнире UFC On Fox 24? который состоялся на прошлой неделе, российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Рашид Магомедов раздельным решением судей победил американца Бобби Грина.

Это был последний бой Магомедова по нынешнему контракту с организацией. Как стало известно «Советскому спорту», руководство промоушена собирается предложить россиянину новый контракт, как минимум на три поединка.

Напомним, что за свою карьеру Рашид Магомедов провел 22 поединка, в которых одержал 20 побед и потерпел два поражения. Боец до перехода в UFC являлся чемпионом российского промоушена М-1 в легком весе. В UFC он провел шесть поединков, в которых одержал пять побед и потерпел одно поражение.

Магомедов на данный момент занимает второе место в легком дивизионе UFC по защите от тейкдаунов.