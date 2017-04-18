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«Милан» рассматривает возможность приглашения Мораты, Обамеянга или Ляказетта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла попросил новое руководство «россонери» приобрести по окончании сезона центрального нападающего.

Как сообщает Sky Sports Italia, итальянский специалист хотел бы видеть в своей команде форварда мадридского «Реала» Альваро Морату. Отмечается, что «Милан» также рассматривает возможность возвращения нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который на данный момент выступает за дортмундскую «Боруссию».

При этом источник уверяет, что Мората вряд ли согласится на переезд в Милан, так как выступал за «Ювентус» и не собирается переходить в стан прямого конкурента.

Третьим кандидатом в качестве усиления атакующий линии является форвард «Лиона» Александр Ляказетт, на которого претендует мадридский «Атлетико», «Ювентус» и «Ливерпуль».

Добавим, что сегодня итальянские СМИ сообщили о встрече Монтеллы с менеджерами «Милана», в ходе которой стороны обсудили трансферную политику клуба грядущим летом.

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