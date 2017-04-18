«Милан» рассматривает возможность приглашения Мораты, Обамеянга или Ляказетта
Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла попросил новое руководство «россонери» приобрести по окончании сезона центрального нападающего.
Как сообщает Sky Sports Italia, итальянский специалист хотел бы видеть в своей команде форварда мадридского «Реала» Альваро Морату. Отмечается, что «Милан» также рассматривает возможность возвращения нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга, который на данный момент выступает за дортмундскую «Боруссию».
При этом источник уверяет, что Мората вряд ли согласится на переезд в Милан, так как выступал за «Ювентус» и не собирается переходить в стан прямого конкурента.
Третьим кандидатом в качестве усиления атакующий линии является форвард «Лиона» Александр Ляказетт, на которого претендует мадридский «Атлетико», «Ювентус» и «Ливерпуль».
Добавим, что сегодня итальянские СМИ сообщили о встрече Монтеллы с менеджерами «Милана», в ходе которой стороны обсудили трансферную политику клуба грядущим летом.