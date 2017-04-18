ЦСКА переиграл «Басконию» в первом четвертьфинальном матче Евролиги
В первом четвертьфинальном матче Евролиги баскетболисты ЦСКА взяли верх над «Басконией».
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 98:90 (26:19, 18:21, 28:22, 26:28). «Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Весомый вклад в победу своей команды внесли Милош Теодосич, набравший 22 очка, и Нандо Де Коло (17). В составе испанского клуба самым результативным стал Шейн Ларкин, набравший 17 очков.
Напомним, что второй матч четвертьфинальной серии, которая проводится до трех побед, пройдет в Москве в четверг, 20 апреля.
Матч
Место и дата
18 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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