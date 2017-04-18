Леонарду Жардим: «Боруссия» будет намного сильнее, чем в первом матче. У них вернулись Кастро и Ройс

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дал комментарий в преддверии ответного матча с дортмундской «Боруссией» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы привыкли играть определенным образом и не намерены отказываться от своего стиля, который стал нашим на клеточном уровне. Ждем того, что «Боруссия» будет намного сильнее, чем в первом матче. У них в строй вернулись Кастро и Ройс, два очень важных игрока для их команды.

Все наши мысли посвящены только завтрашнему матчу. Мы в 90 минутах от выхода в полуфинал, но в той же ситуации находятся и наши соперники. К предстоящему матчу мы должны отнестись так, словно он по своему значению равен всем нашим играм в Лиге чемпионов в этом сезоне», – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между командами состоится завтра, 19 апреля, во Франции. Начало встречи – 21.45 мск.