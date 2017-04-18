Кори Кроуфорд: Третье поражение от «Нэшвилла» будет трудно переварить, но серия еще не окончена
Голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд прокомментировал поражение от «Нэшвилла» в третьем матче первого раунда плей-офф (2:3).
- Тяжелое поражение. В этом матче мы выглядели намного лучше, чем в предыдущем, создали больше острых моментов. Мы вели 2:0 перед началом третьего периода. В плей-офф такие матчи выигрывать просто необходимо. Это будет трудно переварить, но серия еще не окончена. Попробуем ee продлить, - приводит слова голкипера «Блэкхокс» официальный сайт НХЛ.
Напомним, что счет в серии «Чикаго» - «Нэшвилл» 3:0 в пользу «Предаторз». Следующий матч состоится в пятницу в Нэшвилле.
Матч
Нэшвилл - Чикаго - 3:2 О.Т. (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)
Голы:
Расмуссен (Крюгер, Паник), 21:05 (0:1). Кейн (Кит, Тэйвс), 31:15 (0:2 - бол.). Форсберг (Арвидсон), 44:24 (1:2). Форсберг (Джохансен, Эллис), 54:08 (2:2). Фиала (Нил, Ярнкрок), 76:44 (3:2).
Место и дата
18 апреля 04:30, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция