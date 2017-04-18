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Кори Кроуфорд: Третье поражение от «Нэшвилла» будет трудно переварить, но серия еще не окончена

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд прокомментировал поражение от «Нэшвилла» в третьем матче первого раунда плей-офф (2:3).

- Тяжелое поражение. В этом матче мы выглядели намного лучше, чем в предыдущем, создали больше острых моментов. Мы вели 2:0 перед началом третьего периода. В плей-офф такие матчи выигрывать просто необходимо. Это будет трудно переварить, но серия еще не окончена. Попробуем ee продлить, - приводит слова голкипера «Блэкхокс» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что счет в серии «Чикаго» - «Нэшвилл»  3:0 в пользу «Предаторз». Следующий матч состоится в пятницу в Нэшвилле.

Матч

Нэшвилл - Чикаго - 3:2 О.Т. (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

Голы:

Расмуссен (Крюгер, Паник), 21:05 (0:1). Кейн (Кит, Тэйвс), 31:15 (0:2 - бол.). Форсберг (Арвидсон), 44:24 (1:2). Форсберг (Джохансен, Эллис), 54:08 (2:2). Фиала (Нил, Ярнкрок), 76:44 (3:2).

Место и дата

18 апреля 04:30, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

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