Кори Кроуфорд: Третье поражение от «Нэшвилла» будет трудно переварить, но серия еще не окончена

Голкипер «Чикаго» Кори Кроуфорд прокомментировал поражение от «Нэшвилла» в третьем матче первого раунда плей-офф (2:3).

- Тяжелое поражение. В этом матче мы выглядели намного лучше, чем в предыдущем, создали больше острых моментов. Мы вели 2:0 перед началом третьего периода. В плей-офф такие матчи выигрывать просто необходимо. Это будет трудно переварить, но серия еще не окончена. Попробуем ee продлить, - приводит слова голкипера «Блэкхокс» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что счет в серии «Чикаго» - «Нэшвилл» 3:0 в пользу «Предаторз». Следующий матч состоится в пятницу в Нэшвилле.