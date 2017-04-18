Константин Генич: «Лестер», спасибо. И до свидания!
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич – о выступлении «Лестера» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Напомним, в эти минуты действующий чемпион Англии принимает на своем поле мадридский «Атлетико» в рамках четвертьфинала. Счет – 1:0 в пользу гостей.
«Лестер», спасибо. И до свидания!», – написал Генич на своей странице в Twitter.
Лестер, спасибо. И до свидания!🔴⚪️— Genich Konstantin (@GenichK) 18 апреля 2017 г.
Отметим, что команда Крэйга Шекспира должна забить «матрасникам» три мяча, чтобы выйти в полуфинал турнира, поскольку в первой игре победителем вышел «Атлетико» (1:0).
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию.
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