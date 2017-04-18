Патрик Кейн: Сегодня нам сделали больно

Нападающий «Чикаго» Патрик Кейн поделился эмоциями после поражения от «Нэшвилла» в третьем матче первого раунда плей-офф (2:3).

- Это тяжело принять. Сегодня нам сделали больно. У нас будет два дня на отдых, так что мы восстановимся и выйдем на лед с новыми силами. Будем продолжать думать только о ближайшем матче. Я знаю, что это клише, но все-таки надо выиграть один матч. Посмотрим, что будет после этого, - приводит слова форварда «Блэкхокс» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что счет в серии «Чикаго» - «Нэшвилл» 3:0 в пользу «Предаторз». Следующий матч состоится в пятницу в Нэшвилле.