Нандо Де Коло: Мы ожидали, что нас ждет упорный матч. «Баскония» - сильная команда
Защитник ЦСКА Нандо Де Коло прокомментировал победу своего клуба в матче против «Басконии».
- Мы ожидали, что нас ждет упорный матч. «Баскония» - сильная команда, в ее составе много классных исполнителей, и о легких победах думать не приходилось. Был ли ключевой момент? Не думаю. Все 40 минут шла примерно равная борьба. Иногда мы выдавали успешные отрезки, затем соперник вынуждал нас ошибаться, перехватывая инициативу. Они играли очень агрессивно, особенно под щитами, где было много жестких противоборств, и нам не всегда удавалось удачно сработать на подборах. Но, в конце концов, мы победили. Разве нет? Так что я доволен встречей.
Матч
Место и дата
18 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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