Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Реактор1 : 6Красная Армия
Баскетбол  ЦСКА98 : 90Баскония
Футбол  Лестер Сити1 : 1Атлетико
Футбол  Метц2 : 3ПСЖ
Хоккей  Чехия (U-18)4 : 5 ОТРоссия (U-18)
Футбол  Реал1 : 2Бавария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нандо Де Коло: Мы ожидали, что нас ждет упорный матч. «Баскония» - сильная команда

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник ЦСКА Нандо Де Коло прокомментировал победу своего клуба в матче против «Басконии».

- Мы ожидали, что нас ждет упорный матч. «Баскония» - сильная команда, в ее составе много классных исполнителей, и о легких победах думать не приходилось. Был ли ключевой момент? Не думаю. Все 40 минут шла примерно равная борьба. Иногда мы выдавали успешные отрезки, затем соперник вынуждал нас ошибаться, перехватывая инициативу. Они играли очень агрессивно, особенно под щитами, где было много жестких противоборств, и нам не всегда удавалось удачно сработать на подборах. Но, в конце концов, мы победили. Разве нет? Так что я доволен встречей.

Матч

ЦСКА - Баскония - 98:90

Место и дата

18 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Димитрис Итудис: ЦСКА нужна была победа в первом матче, и мы решили задачуГлавный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился эмоциями после первого четвертьфинального матча Евролиги с «Басконией» (98:90).Милош Теодосич: «Баскония» в прошлом году была в «Финале четырех» и очень хочет туда вернутьсяЗащитник ЦСКА Милош Теодосич прокомментировал победу своего клуба в матче против «Басконии».Отпрыгнули от басков. ЦСКА с трудом дожал «Басконию» в четвертьфинале ЕвролигиОтпрыгнули от басков. ЦСКА с трудом дожал «Басконию» в четвертьфинале ЕвролигиПервый матч четвертьфинальной серии армейцы не без проблем завершили в свою пользу, вырвав победу у «Басконии».ЦСКА переиграл «Басконию» в первом четвертьфинальном матче ЕвролигиВ первом четвертьфинальном матче Евролиги баскетболисты ЦСКА взяли верх над «Басконией» со счетом 98:90.Евролига. ЦСКА – «Баскония». ОнлайнВ первом четвертьфинальном матче Евролиги ЦСКА сыграет с «Басконией».Димитрис Итудис: Серия предстоит тяжелая и фокусируемся на первом матчеГлавный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от предстоящего первого четвертьфинального матча Евролиги с «Басконией».Владимир Ткаченко: ЦСКА обыграет «Басконию» в трех-четырех матчахБывший центровой ЦСКА Владимир Ткаченко считает, что армейцы не испытают больших проблем в четвертьфинале Евролиги с испанской «Басконией».Роналду, китайское телевидение и другие важные составляющие экономики спортаРоналду, китайское телевидение и другие важные составляющие экономики спорта«Советский спорт» пересказывает главное – все, что нужно знать об экономике спорта.Василий Карасев: Мозгову надо ехать в «Зенит»!Василий Карасев: Мозгову надо ехать в «Зенит»!Главный тренер «Зенита» Василий Карасев – о победе над «Химками», двойном чемпионстве и возможном возвращении Тимофея Мозгова в Россию.Владимир Гомельский: У ЦСКА – разнообразнее защита и больше снайперовВладимир Гомельский: У ЦСКА – разнообразнее защита и больше снайперовНаш обозреватель Владимир Гомельский оценил линии команд и дал прогноз на исход серии.Виталий Фридзон: Я бы не сказал, что «Баскония» – самый легкий жребий для ЦСКАЗащитник ЦСКА Виталий Фридзон высказался о «Басконии», с которым действующие чемпионы Евролиги сыграют в ¼ финала.Нандо де Коло: Все знают, как «Баскония» играет дома, поэтому нам нельзя проигрывать в МосквеЗащитник ЦСКА Нандо де Коло высказался о «Басконии», с которым действующие чемпионы Евролиги сыграют в ¼ финала плей-офф.Отставка тренера Аргентины, поражение «Арсенала» аутсайдеру АПЛ и Bellator в России. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра вторника.Главный тренер «Цмоки-Минск»: Жаль, что против нас не играл ТеодосичГлавный тренер «Цмоки-Минск» Александр Крутиков прокомментировал гостевое поражение от ЦСКА (74:109) в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.ЦСКА выиграл регулярный чемпионат Единой лиги ВТБЦСКА обыграл «Цмоки-Минск» (109:74) в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.Новый скандал со стадионом в Петербурге, победа ЦСКА и гол Кучерова. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги, а «Реал» – с «Дарушшафакой»Стали известны все четвертьфиналисты регулярного чемпионата Евролиги.Жест Месси, особенная Евролига, финал Кубка Гагарина и другие темы спортблоговЖест Месси, особенная Евролига, финал Кубка Гагарина и другие темы спортблоговЧто значит новый жест Месси, абсурдная эффективность индивидуального баскетбола, какое спортивное кино нынче снимают – не для нашего зрителяЦСКА обыграл «Олимпиакос» в заключительном матче ЕвролигиБаскетболисты московского ЦСКА в матче заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги нанесли поражение греческому «Олимпиакосу».Евролига. ЦСКА – «Олимпиакос». ОнлайнМатч последнего тура регулярного сезона Евролиги на сайте «Советского спорта».
MMA
UFC собирается предложить Рашиду Магомедову новый контракт
Футбол
Илья Абаев перешел в «Краснодар» на правах аренды
Футбол
Дубль Матюиди принес победу «ПСЖ» в матче против «Метца»
Футбол
ФИФА открыла голосование, которое определит девиз сборной России на Кубке конфедераций
все новости
Баскония
Баскониякалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Нандо Де Коло
Нандо Де Коловсе новости
Евролига
Евролигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости