Милош Теодосич: «Баскония» в прошлом году была в «Финале четырех» и очень хочет туда вернуться
Защитник ЦСКА Милош Теодосич прокомментировал победу своего клуба в матче против «Басконии».
- «Баскония» в прошлом году была в «Финале четырех» и очень хочет туда вернуться. Естесственно, мы ожидали, что будет жесткая борьба. Здорово, что в итоге все закончилось в нашу пользу, но за ближайшие сутки нам надо проанализировать все ошибки, которые мы допустили сегодня. Возможно, мы вышли на паркет излишне расслабленными. Или, наоборот, слишком напряженными в психологичексом плане. Может, все вместе. Я не знаю, если честно. Но это надо понять. Второй раз сыграть дома так, как сегодня, мы просто не можем себе позволить.
Матч
Место и дата
18 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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