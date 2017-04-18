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Милош Теодосич: «Баскония» в прошлом году была в «Финале четырех» и очень хочет туда вернуться

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник ЦСКА Милош Теодосич прокомментировал победу своего клуба в матче против «Басконии».

- «Баскония» в прошлом году была в «Финале четырех» и очень хочет туда вернуться. Естесственно, мы ожидали, что будет жесткая борьба. Здорово, что в итоге все закончилось в нашу пользу, но за ближайшие сутки нам надо проанализировать все ошибки, которые мы допустили сегодня. Возможно, мы вышли на паркет излишне расслабленными. Или, наоборот, слишком напряженными в психологичексом плане. Может, все вместе. Я не знаю, если честно. Но это надо понять. Второй раз сыграть дома так, как сегодня, мы просто не можем себе позволить.

Матч

ЦСКА - Баскония - 98:90

Место и дата

18 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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