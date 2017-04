Михаил «Misha» Агатов: Зарплату за месяц от «Анжи» не получили

Бывший игрок Virtus.pro и Moscow Five Иван «Vigoss» Шинкарев в интервью порталу Dota2.ru рассказал о своих дальнейших планах и о фаворитах The Kiev Major.

