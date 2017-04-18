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Михаил «Misha» Агатов: Зарплату за месяц от «Анжи» не получили

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Бывший игрок состава Cyber Anji по Dota 2 Михаил «Misha» Агатов рассказал о своем уходе из стана команды.

- Как ты узнал о кике?

- Позвонили на телефон iLTW, он и сообщил мне, что собираются тестить других игроков. 

- Тебе объяснили причину?

- Нет, но мне и так понятно. У нас не получалось играть вместе этим составом, поэтому понадобились перемены, я думаю, от них выиграл каждый.

- Ты подписывал с Анжи контракт?

- Мы подписали контракт со своей стороны, но с их стороны контракт еще не был подписан на момент кика. 

- То есть за этот месяц вы не получили никакую зарплату?

- Нет, не получили.

- Какие теперь планы, будешь пытаться вернуться к ним?

- Сейчас планирую собрать боеспособный состав из определенных игроков, если не получится, возможно, сосредоточусь на своей игре и не буду вступать в команды 1-2 месяца. С Команче в момент ухода сложилась странная ситуация, но так как контрактов не было, мы имели полное право уйти, о чем предупредили организацию за неделю. Никаких скандалов не было, все прошло нормально.

Напомним, что 17 апреля состав Cyber Anji покинули Михаил «Misha» Агатов и Игорь «iLTW» Филатов. Их заменили Александр «NoFear» Чурочкин и Артем «NT» Латипов, которые ранее выступали за F.R.I.E.N.D.S.

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