Димитрис Итудис: ЦСКА нужна была победа в первом матче, и мы решили задачу

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился эмоциями после первого четвертьфинального матча Евролиги с «Басконией» (98:90).

- Нам нужна была победа в первом матче, и мы решили задачу. Мы хорошо начали, повели «плюс 11», но в конце «Баскония» нашла пути сравнять игру. Защитник «Басконии» Шейн Ларкин набрал 15 очков в четвертой четверти, вел игру, но мы здорово провели ключевые владения и агрессивно защищались. Мы были хладнокровны в решающие моменты, и это принесло нам победу. Что касается Милоша Теодосича, то мы всегда уверены в нем, в его броске, - передает слова Итудиса «Р-Спорт».

Напомним, что второй матч серии, которая проводится до трех побед, пройдет в Москве в четверг, 20 апреля.