Юношеская сборная России сыграет со словаками в 1/4 финала чемпионата мира
Сборная России в овертайме обыграла команду Чехии в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата мира 2017 года со счетом 5:4.
В составе россиян заброшенными шайбами отметились Марк Рубинчик, Никита Шашков, Андрей Свечников , Кирилл Максимов и Максим Жуков. У сборной Чехии отличились Давид Квасничка, Филип Задина, Кристоф Грабик и Ян Керн.
Сборная России, набрав восемь очков, заняла второе место в группе В и в четвертьфинале чемпионата мира встретится со сборной Словакии.
Добавим, что встреча пройдет 20 апреля в Попраде.
В остальных четвертьфинальных парах встретятся: США - Швейцария, Канада - Швеция, Финляндия – Чехия.
Матч
Чехия (U-18) - Россия (U-18) - 4:5 О.Т. (1:1, 1:1, 2:2, 0:1)
Голы:
Рубинчик (Галенюк, Бицадзе), 10:48 (0:1 - бол.). Квашничка 17:21 (1:1). Шашков (Баранов), 29:31 (1:2). Жадина (Читиль), 33:43 (2:2 - бол.). Свечников (Липанов, Чехович), 43:23 (2:3). Каут (Храбик, Хладоник), 44:43 (3:3). Керн (Квашничка, Конделик), 48:40 (4:3). Максимов (Слепец, Рубинчик), 57:55 (4:4). Рубинчик (Муранов), 64:06 (4:5).
Место и дата
18 апреля 20:30, Спиш Арена, Онлайн-трансляция