«Атлетико» сыграл вничью с «Лестером» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Футболисты мадридского «Атлетико» в гостях сыграли вничью с «Лестер Сити» (1:1) и по сумме двух встреч вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

На 26-й минуте встречи счет открыл полузащитник «Атлетико» Сауль, головой замкнувший навес защитника Филипе Луиса с левого фланга. На 61-й минуте «Лестер» отыгрался усилиями нападающего Джейми Варди, оказавшимся самым расторопным в штрафной площади гостей.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, что первый матч между этими командами завершился победой «Атлетико» - 1:0.

В полуфинале «Атлетико» встретится с победителем пары «Боруссия» (Дортмунд) – «Монако», который состоится завтра в 21:45 по московскому времени. В первом матче победу со счетом 3:2 одержали футболисты «Монако».