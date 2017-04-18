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«Атлетико» сыграл вничью с «Лестером» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты мадридского «Атлетико» в гостях сыграли вничью с «Лестер Сити» (1:1) и по сумме двух встреч вышли в полуфинал Лиги чемпионов.

На 26-й минуте встречи счет открыл полузащитник «Атлетико» Сауль, головой замкнувший навес защитника Филипе Луиса с левого фланга. На 61-й минуте «Лестер» отыгрался усилиями нападающего Джейми Варди, оказавшимся самым расторопным в штрафной площади гостей.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, что первый матч между этими командами  завершился победой «Атлетико»  -  1:0.

В полуфинале «Атлетико» встретится с победителем пары «Боруссия» (Дортмунд) – «Монако», который состоится завтра в 21:45 по московскому времени. В первом матче победу со счетом 3:2 одержали футболисты «Монако».

Матч

Лестер Сити - Атлетико - 1:1 (0:1)

Голы

Сауль 26 (0:1). Варди 61 (1:1).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Беналуань (Чилуэлл, 46), Морган (Амарти, 83), Симпсон, Марез, Олбрайтон, Дринкуотер, Ндиди, Варди, Окадзаки (Ульоа, 46)

Атлетико: Облак, Луис (Корреа, 73), Годин, Хименес, Савич, Хуанфран (Эрнандес Л., 55), Сауль, Карраско (Торрес, 68), Коке, Габи, Гризманн

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

18 апреля 21:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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