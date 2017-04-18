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«Динамо» (Балашиха) завоевало Кубок Братины

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты  «Динамо» из Балашихи переиграли  усть-каменогорскому «Торпедо» в четвертом матче финальной серии плей-офф ВХЛ (2:1) и стали обладателями Кубка Братины.

В составе «Динамо» заброшенными шайбами  отметились Артем Волков  и Владислав Ефремов. У «Торпедо» точный бросок на счету Станислава Тунхузина.

Счет в серии стал 4-0 в пользу «Динамо», которое впервые стало обладателем  главного трофея ВХЛ.

Матч

Динамо Бшх - Торпедо У-К - 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Голы:

Волков (Марковин), 10:01 (1:0). Тунхузин (Рымарев), 14:33 (1:1). Ефремов (Маклюков), 24:45 (2:1).

Место и дата

18 апреля 19:00, Арена Балашиха, Онлайн-трансляция

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