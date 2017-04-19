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Джейми Варди: Мы отдали все, что могли, и можем гордиться собой

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Нападающий «Лестера» Джейми Варди поделился эмоциями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

- Мы бросили все силы в бой во втором тайме, добились некоторых успехов, но в итоге не достигли результата. Мы отдали все, что могли, и можем гордиться собой, - передает слова Варди официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между этими командами завершился победой «Атлетико» (1:0), который по сумме двух встреч вышел в полуфинал  турнира.

В 1/2 Лиги чемпионов испанский клуб встретится с победителем пары «Боруссия» (Дортмунд) – «Монако», который состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. В первом матче победу со счетом 3:2 одержали футболисты «Монако».

 

Матч

Лестер Сити - Атлетико - 1:1 (0:1)

Голы

Сауль 26 (0:1). Варди 61 (1:1).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Беналуань (Чилуэлл, 46), Морган (Амарти, 83), Симпсон, Марез, Олбрайтон, Дринкуотер, Ндиди, Варди, Окадзаки (Ульоа, 46)

Атлетико: Облак, Луис (Корреа, 73), Годин, Хименес, Савич, Хуанфран (Эрнандес Л., 55), Сауль, Карраско (Торрес, 68), Коке, Габи, Гризманн

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

18 апреля 21:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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