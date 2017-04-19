Джейми Варди: Мы отдали все, что могли, и можем гордиться собой
Нападающий «Лестера» Джейми Варди поделился эмоциями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).
- Мы бросили все силы в бой во втором тайме, добились некоторых успехов, но в итоге не достигли результата. Мы отдали все, что могли, и можем гордиться собой, - передает слова Варди официальный сайт УЕФА.
Напомним, что первый матч между этими командами завершился победой «Атлетико» (1:0), который по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.
В 1/2 Лиги чемпионов испанский клуб встретится с победителем пары «Боруссия» (Дортмунд) – «Монако», который состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. В первом матче победу со счетом 3:2 одержали футболисты «Монако».
Матч
Лестер Сити - Атлетико - 1:1 (0:1)
Голы
Сауль 26 (0:1). Варди 61 (1:1).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Беналуань (Чилуэлл, 46), Морган (Амарти, 83), Симпсон, Марез, Олбрайтон, Дринкуотер, Ндиди, Варди, Окадзаки (Ульоа, 46)
Атлетико: Облак, Луис (Корреа, 73), Годин, Хименес, Савич, Хуанфран (Эрнандес Л., 55), Сауль, Карраско (Торрес, 68), Коке, Габи, Гризманн
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция