Джейми Варди: Мы отдали все, что могли, и можем гордиться собой

Нападающий «Лестера» Джейми Варди поделился эмоциями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

- Мы бросили все силы в бой во втором тайме, добились некоторых успехов, но в итоге не достигли результата. Мы отдали все, что могли, и можем гордиться собой, - передает слова Варди официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между этими командами завершился победой «Атлетико» (1:0), который по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

В 1/2 Лиги чемпионов испанский клуб встретится с победителем пары «Боруссия» (Дортмунд) – «Монако», который состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. В первом матче победу со счетом 3:2 одержали футболисты «Монако».