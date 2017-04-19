Сауль Ньигес: «Лестер» должен гордиться тем, чего достиг в Лиге чемпионов

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес поделился впечатлениями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лестер Сити» (1:1).

- Забить гол, который вывел нас в очередной полуфинал Лиги чемпионов, это просто прекрасно. Надеюсь, за ним придут и другие.

«Лестер» должен гордиться тем, чего достиг в этом турнире. В итоге судьбу матча решили детали, а в целом игра была равной. Во втором тайме соперники играли так, как они обычно это делают, забрасывая мяч в штрафную. Так они создали несколько моментов. Мы знали, что будет очень тяжело, особенно на их стадионе, ведь у них отличные болельщики. Снимаю шляпу перед ними, - передает слова полузащитника официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между этими командами завершился победой «Атлетико» (1:0), который по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

В 1/2 Лиги чемпионов испанский клуб встретится с победителем пары «Боруссия» (Дортмунд) – «Монако», который состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. В первом матче победу со счетом 3:2 одержали футболисты «Монако».