«Реал» победил «Баварию» в доп. время и вышел в полуфинал ЛЧ, Роналду забил три мяча

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал» в дополнительное время обыграл «Баварию» со счетом 4:2.

В первом тайме футболисты мадридского «Реала» имели небольшое территориальное преимущество и атаковали острее гостей. Однако, «сливочные» не смогли открыть счет в первой половине матча, которая завершилась вничью — 0:0.

Во второй половине встречи «Бавария» стала играть намного активнее, а хозяева играли в основном на контратаках. На 53-й минуте матча за фол на Арьене Роббене в штрафной площади «Реала» был назначен пенальти, который хладнокровно реализовал нападающий сборной Польши Роберт Левандовски — 0:1.

После гола команды стали играть на встречных курсах. На 76-й минуте «Реалу» удалось сравнять счет. Карлос Каземиро сделал навесную передачу на Криштиану Роналду, который ударом головы поразил ворота Мануэля Нойера — 1:1.

Однако, фанаты «Реала» радовались недолго. Спустя три минуты гости вновь вышли вперед. Защитник «Королевского клуба» Серхио Рамос скинул мяч на голкипера Кейлора Наваса, который явно был к подобному не готов. Автогол — 1:2.

На 84-й минуте игры Артуро Видаль нарушил правила и получил вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. В оставшееся основное время матча хозяева атаковали, а гости — оборонялись, но голов забито не было. А так, как первая игра в Мюнхене завершилась победой «Реала» со счетом 2:1, зрителей на мадридском стадионе ждало дополнительное время — два тайма по 15 минут.

На 105-й минуте Роналду после паса Рамоса оказался перед Нойером и расстрелял ворота, оформив дубль, но этого португальцу оказалось мало и спустя пять минут он оформляет хет-трик, забив в пустые ворота с передачи Марсело. Роналду забил уже 103-й гол в еврокубках и опережает по этому показателю Лионеля Месси на шесть мячей.

Точку в матче за восемь минут до его окончания ставит Асенсио, который ворвался в штрафную гостей и пробил в дальний угол, оставив не у дел Нойера. Итоговый счет встречи 4:2 в пользу мадридцев.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, в первом матче подопечные Зинедина Зидана в Мюнхене обыграли команду Карло Анчелотти со счетом 2:1. Таким образом «Реал» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Ювентус» - «Барселона». В первом матче «старая сеньора» разгромила сине-гранатовых – 3:0. Ответная встреча состоится завтра, 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

Добавим, что первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 2 и 3 мая. Ответные игры состоятся 9 и 10 мая.

Финальная встреча турнира состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс), который вмещает 74500 человек.

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