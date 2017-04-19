«Реал» победил «Баварию» в доп. время и вышел в полуфинал ЛЧ, Роналду забил три мяча
В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов мадридский «Реал»
в дополнительное время обыграл «Баварию» со счетом 4:2.
В первом тайме футболисты мадридского «Реала» имели
небольшое территориальное преимущество и атаковали острее гостей. Однако,
«сливочные» не смогли открыть счет в первой половине матча, которая завершилась
вничью — 0:0.
Во второй половине встречи «Бавария» стала играть намного
активнее, а хозяева играли в основном на контратаках. На 53-й минуте матча за
фол на Арьене Роббене в штрафной площади «Реала» был назначен пенальти, который
хладнокровно реализовал нападающий сборной Польши Роберт Левандовски — 0:1.
После гола команды стали играть на встречных курсах. На 76-й
минуте «Реалу» удалось сравнять счет. Карлос Каземиро сделал навесную передачу
на Криштиану Роналду, который ударом головы поразил ворота Мануэля Нойера —
1:1.
Однако, фанаты «Реала» радовались недолго. Спустя три минуты
гости вновь вышли вперед. Защитник «Королевского клуба» Серхио Рамос скинул мяч
на голкипера Кейлора Наваса, который явно был к подобному не готов. Автогол —
1:2.
На 84-й минуте игры Артуро Видаль нарушил правила и получил
вторую желтую карточку, оставив свою команду в меньшинстве. В оставшееся
основное время матча хозяева атаковали, а гости — оборонялись, но голов забито
не было. А так, как первая игра в Мюнхене завершилась победой «Реала» со счетом
2:1, зрителей на мадридском стадионе ждало дополнительное время — два тайма по
15 минут.
На 105-й минуте Роналду после паса Рамоса оказался перед
Нойером и расстрелял ворота, оформив дубль, но этого португальцу оказалось мало
и спустя пять минут он оформляет хет-трик, забив в пустые ворота с передачи
Марсело. Роналду забил уже 103-й гол в еврокубках и опережает по этому
показателю Лионеля Месси на шесть мячей.
Точку в матче за восемь минут до его окончания ставит
Асенсио, который ворвался в штрафную гостей и пробил в дальний угол, оставив не
у дел Нойера. Итоговый счет встречи 4:2 в пользу мадридцев.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого
противостояния.
Напомним, в первом матче подопечные Зинедина Зидана в
Мюнхене обыграли команду Карло Анчелотти со счетом 2:1. Таким образом «Реал» по
сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Ювентус»
- «Барселона». В первом матче «старая сеньора» разгромила сине-гранатовых – 3:0.
Ответная встреча состоится завтра, 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому
времени.
Добавим, что первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов
пройдут 2 и 3 мая. Ответные игры состоятся 9 и 10 мая.
Финальная встреча турнира состоится 3 июня на стадионе «Миллениум» в Кардиффе (Уэльс), который вмещает 74500 человек.
Лига чемпионов
1/4 финала
Ответный матч
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция