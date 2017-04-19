Крейг Шекспир: Нет ничего зазорного в проигрыше команде такого уровня, как «Атлетико»

Главный тренер «Лестера» Крейг Шекспир поделился эмоциями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Атлетико» (1:1).

- Нам пришлось отдать все силы. Мы создали соперникам трудности благодаря своей самоотдаче. Нет ничего зазорного в проигрыше команде такого уровня. Весь клуб - от болельщиков до владельцев - должен очень гордиться, - передает слова Шекспира официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между этими командами завершился победой «Атлетико» со счетом 1:0.

В полуфинале Лиги чемпионов испанский клуб встретится с победителем пары «Боруссия» (Дортмунд) – «Монако», который состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. В первом матче победу со счетом 3:2 одержали футболисты «Монако».