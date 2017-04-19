Диего Симеоне: Играть против «Лестера» было большим удовольствием

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился эмоциями после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Лестер Сити» (1:1).

- Я переполнен эмоциями и гордостью за игру моей команды. Играть против «Лестера» было большим удовольствием. Мы весь вечер боялись того, что соперники могут сделать, когда они пошли в атаку во втором тайме.

Что соперникам сегодня удалось, так это насытить фланги. Они делали много навесов на Ульоа, который создавал нам огромные проблемы в штрафной площади. Перестановки нам помогли, хотя понадобилось некоторое время, чтобы игроки адаптировались на поле, - цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, что первый матч между этими командами завершился победой «Атлетико» (1:0), который по сумме двух встреч вышел в полуфинал турнира.

В 1/2 Лиги чемпионов испанский клуб встретится с победителем пары «Боруссия» (Дортмунд) – «Монако», который состоится сегодня в 21:45 по московскому времени. В первом матче победу со счетом 3:2 одержали футболисты «Монако».