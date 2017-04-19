Жером Боатенг: Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой

Защитник «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал поражение от «Реала» (4:2) и вылет команды из Лиги чемпионов.

«Не так просто было играть против быстрых нападающих «Реала». Это была серьезная нагрузка для моих мышц. В целом мы играли хорошо. Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Роналду - это один из лучших игроков в мире», - приводит слова Боатенга официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Реал» по сумме двух матчей (6:3) обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Ювентус» - «Барселона