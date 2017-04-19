Жером Боатенг: Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой
Защитник «Баварии» Жером Боатенг прокомментировал поражение
от «Реала» (4:2) и вылет команды из Лиги чемпионов.
«Не так просто было играть против быстрых нападающих
«Реала». Это была серьезная нагрузка для моих мышц. В целом мы играли
хорошо. Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Роналду - это один из
лучших игроков в мире», - приводит слова Боатенга официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Реал» по сумме двух матчей (6:3) обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем пары «Ювентус» - «Барселона
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция