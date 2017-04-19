«Реал» первым в истории вышел в полуфинал Лиги чемпионов семь раз подряд

Мадридский «Реал» стал первым в истории клубом, который сумел выйти в полуфинал Лиги чемпионов семь раз подряд.

Во вторник в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Реал» на домашнем стадионе в дополнительное время переиграл мюнхенскую «Баварию» со счетом 4:2. В первом матче подопечные Зинедина Зидана в Мюнхене обыграли команду Карло Анчелотти со счетом 2:1. Таким образом «Реал» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира в седьмой раз подряд.

"Реал" стал первым клубом, который вышел в полуфинал #ЛигаЧемпионов семь раз подряд 👌 pic.twitter.com/jLjSlApGPS — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 апреля 2017 г.

В 1/2 Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем пары «Ювентус» - «Барселона». В первом матче «старая сеньора» разгромила сине-гранатовых – 3:0. Ответная встреча состоится завтра, 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.

Добавим, что первые полуфинальные матчи Лиги чемпионов пройдут 2 и 3 мая. Ответные игры состоятся 9 и 10 мая.