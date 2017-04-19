Роналду - первый футболист, преодолевший отметку в 100 мячей в ЛЧ
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в ответном матче 1/4
финала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:2) оформил хет-трик и тем самым перешагнул отметку в сто
мячей в турнире.
Второго гол португальца в этой встрече стал юбилейным 100-м в Лиге чемпионов, таким образом, 31-летний форвард стал первым футболистом, который добился такого показателя.
Еще один рекорд Роналду - 💯 голов в #ЛигаЧемпионов! 👏👏👏 pic.twitter.com/6lRDGNfqYi— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 18 апреля 2017 г.
Ближайший преследователь Роналду - нападающий «Барселоны» Лионель Месси, у которого 94 гола.
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция