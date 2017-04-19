Роналду - первый футболист, преодолевший отметку в 100 мячей в ЛЧ

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (4:2) оформил хет-трик и тем самым перешагнул отметку в сто мячей в турнире.

Второго гол португальца в этой встрече стал юбилейным 100-м в Лиге чемпионов, таким образом, 31-летний форвард стал первым футболистом, который добился такого показателя.

Ближайший преследователь Роналду - нападающий «Барселоны» Лионель Месси, у которого 94 гола.