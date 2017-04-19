Тони Кроос: Одолеть «Баварию» - это всегда великое дело

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился эмоциями после победы в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2).

- Оба матча были потрясающими для болельщиков. Думаю, по сумме двух поединков мы заслужили путевку в полуфинал. Одолеть «Баварию» - это всегда великое дело. Но теперь посмотрим, кто достанется нам в полуфинале. Конечно, мы хотим пройти весь путь до конца, - цитирует Крооса официальный сайт УЕФА.

Напомним, что в первом матче подопечные Зинедина Зидана в Мюнхене обыграли команду Карло Анчелотти со счетом 2:1. Таким образом «Реал» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира в седьмой раз подряд.

В 1/2 Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем пары «Ювентус» - «Барселона». В первом матче «старая сеньора» разгромила сине-гранатовых – 3:0. Ответная встреча состоится завтра, 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.