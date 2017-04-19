Карло Анчелотти: Трудно вдесятером добиться победы в Мадриде

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал поражение в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов от «Реала» (2:4).

- Нойер и вся команда играли хорошо. Трудно в Мадриде добиться победы в дополнительное время, особенно если играть вдесятером. «Реал» продолжает борьбу, и я хочу пожелать Зизу и его команде всего наилучшего, - приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

В первом матче подопечные Зинедина Зидана в Мюнхене обыграли команду Карло Анчелотти со счетом 2:1. Таким образом «Реал» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира в седьмой раз подряд.

В 1/2 Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем пары «Ювентус» - «Барселона». В первом матче «старая сеньора» разгромила сине-гранатовых – 3:0. Ответная встреча состоится завтра, 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.