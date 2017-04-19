НХЛ. Кубок Стэнли. «Рейнджерс» примет «Монреаль», «Коламбус» – «Питтсбург» и другие матчи. Онлайн
«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня плей-офф Национальной хоккейной лиги.
НХЛ
Кубок Стэнли
1/8 финала
Четветрый матч
Восточная конференция
Счет в серии: 1-2
Матч
Рейнджерс - Монреаль - 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)Перерыв
Голы:
Фаст 11:39 (1:0). Митчелл (Уэбер, Радулов), 18:37 (1:1).
Место и дата
19 апреля 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция
Счет в серии: 0-3
Матч
Коламбус - Питтсбург - 0:0 (0:0, 0:0, 0:0)1-й период
Место и дата
19 апреля 02:30, Нэйшэнвайд Арена, Онлайн-трансляция
Западная конференция
Счет в серии: 1-2
Матч
Место и дата
19 апреля 05:00, САП Центр, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически