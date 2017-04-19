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Зинедин Зидан: Это был самый трудный матч в моей тренерской карьере

Источник:  L'EquipeКомментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Баварией» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это был самый трудный матч в моей тренерской карьере. «Бавария» оказывала на нас давление, но мы справились и сохранили спокойствие.

Никто не застрахован от ошибок, нашими ошибками воспользовались футболисты «Баварии», но мы все равно показали хороший футбол.

Анчелотти был недоволен работой судей, я поговорил с ним об этом, но рассказывать о подробностях нашего разговора журналистам не стану» – приводит слова Зидана L’Equipe.

Напомним, мадридский клуб по сумме двух встреч (6:3) обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Матч

Реал - Бавария - 4:2 (0:0)

Голы

Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).

Состав

Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)

Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)

Предупреждения:

Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100

Удаления:

нет - Видаль, 84

Судья:

Виктор Кашшаи (Венгрия)

Место и дата

18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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