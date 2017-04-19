Зинедин Зидан: Это был самый трудный матч в моей тренерской карьере
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу
над «Баварией» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Это был самый трудный матч в моей тренерской карьере. «Бавария»
оказывала на нас давление, но мы справились и сохранили спокойствие.
Никто не застрахован от ошибок, нашими ошибками
воспользовались футболисты «Баварии», но мы все равно показали хороший футбол.
Анчелотти был недоволен работой судей, я поговорил с ним об
этом, но рассказывать о подробностях нашего разговора журналистам не стану» – приводит слова
Зидана L’Equipe.
Напомним, мадридский клуб по сумме двух встреч (6:3) обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция