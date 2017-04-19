Зинедин Зидан: Это был самый трудный матч в моей тренерской карьере

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу над «Баварией» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это был самый трудный матч в моей тренерской карьере. «Бавария» оказывала на нас давление, но мы справились и сохранили спокойствие.

Никто не застрахован от ошибок, нашими ошибками воспользовались футболисты «Баварии», но мы все равно показали хороший футбол.

Анчелотти был недоволен работой судей, я поговорил с ним об этом, но рассказывать о подробностях нашего разговора журналистам не стану» – приводит слова Зидана L’Equipe.

Напомним, мадридский клуб по сумме двух встреч (6:3) обыграл «Баварию» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.