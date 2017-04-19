Криштиану Роналду: «Реал» заслуженно прошел «Баварию»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2).

- Знали, что если не покажем хороший футбол, то «Бавария» может нас наказать. Мюнхенцы показали себя отличной командой, но «Реал» есть «Реал». В первом тайме мы могли забить один-два гола, а также и во втором.

Мы привыкли выбираться из тяжелых ситуаций. Нет никаких сомнений в том, что сегодня «Реал» был лучше. Забить шесть голов «Баварии» — это нелегко, поэтому мы заслужили пройти дальше.

Команда провела превосходный матч, а я, безусловно, рад своему хет-трику, - приводит слова Роналду L'Equipe со ссылкой на испанский телеканал Antena 3.

Напомним, что в первом матче подопечные Зинедина Зидана в Мюнхене обыграли команду Карло Анчелотти со счетом 2:1. Таким образом «Реал» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира в седьмой раз подряд.

В 1/2 Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем пары «Ювентус» - «Барселона». В первом матче «старая сеньора» разгромила сине-гранатовых – 3:0. Ответная встреча состоится завтра, 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.