Криштиану Роналду: «Реал» заслуженно прошел «Баварию»
Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился эмоциями от победы своей команды в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (4:2).
- Знали, что если не покажем хороший футбол, то «Бавария» может нас наказать. Мюнхенцы показали себя отличной командой, но «Реал» есть «Реал». В первом тайме мы могли забить один-два гола, а также и во втором.
Мы привыкли выбираться из тяжелых ситуаций. Нет никаких сомнений в том, что сегодня «Реал» был лучше. Забить шесть голов «Баварии» — это нелегко, поэтому мы заслужили пройти дальше.
Команда провела превосходный матч, а я, безусловно, рад своему хет-трику, - приводит слова Роналду L'Equipe со ссылкой на испанский телеканал Antena 3.
Напомним, что в первом матче подопечные Зинедина Зидана в Мюнхене обыграли команду Карло Анчелотти со счетом 2:1. Таким образом «Реал» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира в седьмой раз подряд.
В 1/2 Лиги чемпионов «Реал» встретится с победителем пары «Ювентус» - «Барселона». В первом матче «старая сеньора» разгромила сине-гранатовых – 3:0. Ответная встреча состоится завтра, 19 апреля и начнется в 21:45 по московскому времени.
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция