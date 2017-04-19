Аделина Сотникова: Познакомьте меня с Роналду, интересно, в чем его секрет?

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова попросила познакомить ее с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.

«Познакомьте меня с Криштиану Роналду! Интересно, в чем его секрет? Кто знает? Может он поделится со мной своей энергетикой?», - написала Сотникова в твиттере.

Познакомьте меня с Криштиану Роналду! 👍🏼😍🙈 интересно,в чем его секрет? Кто знает?) может он поделится со мной своей энергетикой 😝 — Adelina Sotnikova (@sotnickova2014) 18 апреля 2017 г.

Напомним, мадридский «Реал» обыграл «Баварию» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира, 32-летний португалец в этом матче отметился тремя забитыми мячами и стал первым футболистом, преодолевшим отметку в 100 мячей в Лиге чемпионов.