Аделина Сотникова: Познакомьте меня с Роналду, интересно, в чем его секрет?
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Аделина
Сотникова попросила познакомить ее с нападающим «Реала» Криштиану Роналду.
«Познакомьте меня с Криштиану Роналду! Интересно, в чем его секрет? Кто знает? Может он поделится со мной своей энергетикой?», - написала Сотникова в твиттере.
Познакомьте меня с Криштиану Роналду! 👍🏼😍🙈 интересно,в чем его секрет? Кто знает?) может он поделится со мной своей энергетикой 😝— Adelina Sotnikova (@sotnickova2014) 18 апреля 2017 г.
Напомним, мадридский «Реал» обыграл «Баварию» (4:2) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов и по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира, 32-летний португалец в этом матче отметился тремя забитыми мячами и стал первым футболистом, преодолевшим отметку в 100 мячей в Лиге чемпионов.
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция