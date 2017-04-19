Антуан Гризманн: Это был матч года для «Лестера»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал победу над «Лестером» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы знали, что будет тяжело. Так и получилось. Это был матч года для «Лестера». Они очень хорошо нас давили, но в мы отлично оборонялись и пытались контратаковать. Когда вышел Ульоа, игра изменилась, нам стало сложнее. Сейчас мы счастливы и должны продолжать в том же духе», приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Атлетико» по сумме двух встреч (2:1) вышел в полуфинал Лиги чемпионов.