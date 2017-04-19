Антуан Гризманн: Это был матч года для «Лестера»
Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн прокомментировал
победу над «Лестером» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы знали, что будет тяжело. Так и получилось. Это был
матч года для «Лестера». Они очень хорошо нас давили, но в мы отлично
оборонялись и пытались контратаковать. Когда вышел Ульоа, игра изменилась, нам
стало сложнее. Сейчас мы счастливы и должны продолжать в том же духе»,
приводит слова Гризманна официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Атлетико» по сумме двух встреч (2:1) вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
Матч
Лестер Сити - Атлетико - 1:1 (0:1)
Голы
Сауль 26 (0:1). Варди 61 (1:1).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Беналуань (Чилуэлл, 46), Морган (Амарти, 83), Симпсон, Марез, Олбрайтон, Дринкуотер, Ндиди, Варди, Окадзаки (Ульоа, 46)
Атлетико: Облак, Луис (Корреа, 73), Годин, Хименес, Савич, Хуанфран (Эрнандес Л., 55), Сауль, Карраско (Торрес, 68), Коке, Габи, Гризманн
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция