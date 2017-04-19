Сауль Ньигес: Снимаю шляпу перед болельщиками «Лестер-Сити»
Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал победу
над «Лестером» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Лестер» должен гордиться тем, чего достиг в этом
турнире. В итоге судьбу матча решили детали, а в целом игра была равной. Во
втором тайме соперники играли так, как они обычно это делают, забрасывая мяч в
штрафную. Так они создали несколько моментов. Мы знали, что будет очень тяжело,
особенно на их стадионе, ведь у них отличные болельщики. Снимаю шляпу перед
ними», - приводит слова Ньигеса официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Атлетико» по сумме двух встреч (2:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
Матч
Лестер Сити - Атлетико - 1:1 (0:1)
Голы
Сауль 26 (0:1). Варди 61 (1:1).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Беналуань (Чилуэлл, 46), Морган (Амарти, 83), Симпсон, Марез, Олбрайтон, Дринкуотер, Ндиди, Варди, Окадзаки (Ульоа, 46)
Атлетико: Облак, Луис (Корреа, 73), Годин, Хименес, Савич, Хуанфран (Эрнандес Л., 55), Сауль, Карраско (Торрес, 68), Коке, Габи, Гризманн
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция