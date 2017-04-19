Сауль Ньигес: Снимаю шляпу перед болельщиками «Лестер-Сити»

Полузащитник «Атлетико» Сауль Ньигес прокомментировал победу над «Лестером» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Лестер» должен гордиться тем, чего достиг в этом турнире. В итоге судьбу матча решили детали, а в целом игра была равной. Во втором тайме соперники играли так, как они обычно это делают, забрасывая мяч в штрафную. Так они создали несколько моментов. Мы знали, что будет очень тяжело, особенно на их стадионе, ведь у них отличные болельщики. Снимаю шляпу перед ними», - приводит слова Ньигеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Атлетико» по сумме двух встреч (2:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.