Коке: Мы снова вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а это задача не из простых
Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал победу над «Лестером»
(1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Мы довольны тем, как работала команда. Мы снова вышли
в полуфинал Лиги чемпионов, а это задача не из простых. Добиться подобного три
раза за последние четыре года - просто невероятно. Во втором тайме они играли
плотнее, более прямолинейно. Мы знали, что так будет, и бились до самого конца»,
- приводит слова Коке официальный сайт УЕФА.
Напомним, «Атлетико» по сумме двух встреч (2:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
Матч
Лестер Сити - Атлетико - 1:1 (0:1)
Голы
Сауль 26 (0:1). Варди 61 (1:1).
Состав
Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Беналуань (Чилуэлл, 46), Морган (Амарти, 83), Симпсон, Марез, Олбрайтон, Дринкуотер, Ндиди, Варди, Окадзаки (Ульоа, 46)
Атлетико: Облак, Луис (Корреа, 73), Годин, Хименес, Савич, Хуанфран (Эрнандес Л., 55), Сауль, Карраско (Торрес, 68), Коке, Габи, Гризманн
Судья:
Джанлука Рокки (Италия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция