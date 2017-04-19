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Коке: Мы снова вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а это задача не из простых

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал победу над «Лестером» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы довольны тем, как работала команда. Мы снова вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а это задача не из простых. Добиться подобного три раза за последние четыре года - просто невероятно. Во втором тайме они играли плотнее, более прямолинейно. Мы знали, что так будет, и бились до самого конца», - приводит слова Коке официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Атлетико» по сумме двух встреч (2:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

Матч

Лестер Сити - Атлетико - 1:1 (0:1)

Голы

Сауль 26 (0:1). Варди 61 (1:1).

Состав

Лестер Сити: Шмейхель, Фукс, Беналуань (Чилуэлл, 46), Морган (Амарти, 83), Симпсон, Марез, Олбрайтон, Дринкуотер, Ндиди, Варди, Окадзаки (Ульоа, 46)

Атлетико: Облак, Луис (Корреа, 73), Годин, Хименес, Савич, Хуанфран (Эрнандес Л., 55), Сауль, Карраско (Торрес, 68), Коке, Габи, Гризманн

Судья:

Джанлука Рокки (Италия)

Место и дата

18 апреля 21:45, Кинг Пауэр, Текстовая трансляция

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