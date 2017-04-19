Коке: Мы снова вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а это задача не из простых

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал победу над «Лестером» (1:0) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Мы довольны тем, как работала команда. Мы снова вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а это задача не из простых. Добиться подобного три раза за последние четыре года - просто невероятно. Во втором тайме они играли плотнее, более прямолинейно. Мы знали, что так будет, и бились до самого конца», - приводит слова Коке официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Атлетико» по сумме двух встреч (2:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.