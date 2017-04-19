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Карл-Хайнц Румменигге: Это был спектакль, невероятно эмоциональный спектакль

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал поражение команды от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Это был спектакль, невероятно эмоциональный спектакль. Обеим командам большой комплимент.

Наша команда отдала все силы, не стоит забывать, что некоторые игроки были немного травмированы. Снимаю шляпу перед Хуммельсом, Левандовски и Мануэлем Нойером.

К сожалению, судья сильно повлиял на ход матча. Удаление Видаля было смертельным для нас. Но тот, кто сегодня упрекает нашу команду, думает неправильно. Это была суперигра», - приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».

Напомним, мадридский клуб по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира.

Матч

Реал - Бавария - 4:2 (0:0)

Голы

Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).

Состав

Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)

Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)

Предупреждения:

Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100

Удаления:

нет - Видаль, 84

Судья:

Виктор Кашшаи (Венгрия)

Место и дата

18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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