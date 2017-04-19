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Филипп Лам: Наша команда заслуживала выход в следующий раунд

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Защитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал поражение от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Команда показала характер, она хотела победить, она хотела непременно выйти в следующий раунд. В некоторых ситуациях нам повезло, но в случае с решениями судьи нам сильно не повезло. Мы смогли уравнять счет и перейти в овертаймы. Наша команда заслуживала выход в следующий раунд. Но это уже не играет никакой роли», - приводит слова Лама официальный сайт «Баварии».

Напомним, мадридский клуб по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира.

Матч

Реал - Бавария - 4:2 (0:0)

Голы

Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).

Состав

Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)

Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)

Предупреждения:

Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100

Удаления:

нет - Видаль, 84

Судья:

Виктор Кашшаи (Венгрия)

Место и дата

18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция

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