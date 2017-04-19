Филипп Лам: Наша команда заслуживала выход в следующий раунд

Защитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал поражение от «Реала» (2:4) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Команда показала характер, она хотела победить, она хотела непременно выйти в следующий раунд. В некоторых ситуациях нам повезло, но в случае с решениями судьи нам сильно не повезло. Мы смогли уравнять счет и перейти в овертаймы. Наша команда заслуживала выход в следующий раунд. Но это уже не играет никакой роли», - приводит слова Лама официальный сайт «Баварии».

Напомним, мадридский клуб по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира.