Георгий Черданцев: Испанцам, конечно, подсуживают совершенно беспардонно
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев – о
победе «Реала» в матче с «Баварией» (4:2) в ответной встрече 1/4 финала Лиги
чемпионов.
«Пересмотрел все
ключевые моменты. Испанцам, конечно, подсуживают совершенно беспардонно», -
написал Черданцев в твиттере.
Напомним, мадридский клуб по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира.
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция