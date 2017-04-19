Полиция вывела трех игроков «Баварии» из судейской комнаты после игры с «Реалом»

После ответного матча «Реал» - «Бавария» (4:2 ДВ) мадридская полиция вывел нескольких футболистов мюнхенской команды из судейской комнаты, сообщает испанское издание Sport.es.

По информации издания, Тьяго Алькантара, Артуро Видаль и Роберт Левандовски после матча направились в судейскую комнату, чтобы пообщаться с бригадой арбитров во главе с венгром Виктором Кошшои.

Сообщается, что только местная полиция смогла вывести футболистов из комнаты.

На 84-й минуте матча полузащитник немецкой команды Видаль получил спорную желтую карточку и был удален с поля, а в дополнительное время, по мнению футболистов «Баварии» Криштиану Роналду дважды забил из положения вне игры.

Напомним, мадридский «Реал» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира.