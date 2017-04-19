Полиция вывела трех игроков «Баварии» из судейской комнаты после игры с «Реалом»
После ответного матча «Реал» - «Бавария» (4:2 ДВ) мадридская
полиция вывел нескольких футболистов мюнхенской команды из судейской комнаты,
сообщает испанское издание Sport.es.
По информации издания, Тьяго Алькантара, Артуро Видаль и
Роберт Левандовски после матча направились в судейскую комнату, чтобы
пообщаться с бригадой арбитров во главе с венгром Виктором Кошшои.
Сообщается, что только местная полиция смогла вывести
футболистов из комнаты.
На 84-й минуте матча полузащитник немецкой команды Видаль
получил спорную желтую карточку и был удален с поля, а в дополнительное время,
по мнению футболистов «Баварии» Криштиану Роналду дважды забил из положения вне
игры.
Напомним, мадридский «Реал» по сумме двух встреч (6:3) вышел в полуфинал турнира.
Матч
Голы
Левандовски 53 (0:1 - пен.). Роналду 76 (1:1). Рамос 78 (1:2 - автогол). Роналду 104 (2:2). Роналду 109 (3:2). Асенсио 112 (4:2).
Состав
Реал: Навас, Начо, Карвахаль, Марсело, Рамос, Модрич, Каземиро, Иско (Васкес, 72), Кроос (Ковачич, 114), Роналду, Бензема (Асенсио, 65)
Бавария: Нойер, Боатенг, Хуммельс, Лам, Алаба, Алонсо (Мюллер, 76), Рибери (Коста, 70), Видаль, Роббен, Алькантара, Левандовски (Киммих, 87)
Предупреждения:
Каземиро, 40 - Видаль, 6; Алонсо, 69; Хуммельс, 75; Роббен, 100
Удаления:
нет - Видаль, 84
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Текстовая трансляция